ソフトバンクは6日から、宮崎県内で開催される2軍の秋季教育リーグ「みやざきフェニックスリーグ」に臨む。開幕日の6日は南郷スタジアム（日南市）で西武と対戦。左ふくらはぎの違和感から復帰を目指す今宮健太らが参加している。1軍にいた若手選手らは7日から、リーグ参加を明言している山川穂高は8日から合流予定。初日の参加選手は以下の通り。投手＝尾形、大山、木村大、岩崎、宮粼、佐々木、ロドリゲス▽野手＝