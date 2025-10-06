10月5日午後、静岡県の沼津港で乗客と乗員合わせて15人がけがをした遊覧船の事故で、海上保安部などが6日朝から船や衝突した岸壁を調べています。 【写真を見る】遊覧船の岸壁衝突事故 頭蓋骨骨折など2人大けが13人軽傷 海上保安などが事故原因調査＝静岡・沼津港 ＜竹川知佳記者＞ 「事故から一夜明け、遊覧船を運航する会社は、当面の間、運航を休止すると発表しました」 5日午後3時半頃、沼津港で千鳥観光汽船が運航する