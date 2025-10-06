広島市安佐北区の高陽地区で、路線バスの利便性などを高めるための実証運行が始まりました。 ６日、運行が始まったのは、安佐北区にある広島交通の高陽車庫からフジグラン高陽などを経由し、ＪＲ安芸矢口駅間を往復する路線バスです。 これまでは高陽地区から市内中心部へ向かう直通ルートでしたが、日中は地区内で移動する人が多く利用客が少ないという課題がありました。 「バス協調・共創プラットフォームひろし