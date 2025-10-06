シリアで5日、アサド政権崩壊後、初めて国会にあたる人民議会の選挙が行われました。シャラア暫定大統領が率いる暫定政権が、多様な背景を持つ国民を取りまとめることができるのかを占う試金石となります。AP通信などによりますと、シリアで5日、日本の国会にあたる人民議会の選挙が行われました。昨年12月にアサド政権が崩壊し、暫定政権が発足してから初めて初めての国政選挙で、新たな人民議会は憲法の改正や国家機関の再建など