台風２２号は６日朝、小笠原諸島・父島の近海を北西に進んだ。その後は日本の南の海上に進み、８日には強い勢力で北上する見通しとなっている。気象庁によると、台風は６日午前９時現在、父島の南南西約２４０キロをゆっくりした速さで西北西に進んだ。中心気圧は９９４ヘクト・パスカルで、中心付近の最大風速は２３メートル。同庁は、小笠原諸島ではうねりを伴った高波や高潮、強風などに注意するよう呼びかけている。