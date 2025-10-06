【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は6日、ベトナムの最高指導者トー・ラム共産党書記長が10日の朝鮮労働党創建80年の記念行事に参加するため北朝鮮を訪れると報じた。詳しい日程は不明。ベトナム最高指導者の訪朝は2007年10月のノン・ドク・マイン共産党書記長以来、18年ぶりとなる。ラム氏は金正恩朝鮮労働党総書記の招請に応じたという。両国は伝統的な友好国だが、交易や往来は限定的だ。