ヤクルトは６日、契約満了にともない嶋基宏ヘッドコーチ（４０）ら４コーチとの契約を終了したと発表した。契約を終えたのは嶋ヘッドのほかに石井弘寿投手コーチ（４８）、小野寺力投手コーチ（４４）と杉村繁打撃コーチ兼任スコアラー（６８）。嶋ヘッドコーチは現役時代の２２年に捕手兼コーチ補佐に。同年限りで現役を引退後は２３年にバッテリー兼作戦補佐コーチを務めた。２４年からはヘッド兼バッテリーコーチとなり、