自転車に乗ってパリ・エッフェル塔の階段を上る記録に挑戦したオーレリアン・フォントノワさん/Reuters（ＣＮＮ）フランスの自転車トライアル選手で動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」のスターのオーレリアン・フォントノワさん（３５）が、自転車に乗ってパリ・エッフェル塔の階段を上る記録に挑み、６８６段を制して世界記録を達成した。階段で上がれる最上階の２階に到達するまでにかかった時間は１２分３０秒。