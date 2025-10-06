鹿児島市で6日朝スクールバスと軽乗用車ががありました。 警察や消防などによりますときょう6日午前6時ごろ、鹿児島市七ツ島1丁目の産業道路の交差点付近で、鹿児島実業高校のスクールバスと軽乗用車が衝突する事故がありました。 この事故で軽乗用車を運転していた60代の女性が搬送されましたが搬送時、意識はあったということです。 スクールバスは回送中で登校する生徒たちを乗せるために、近くのバス停に