５日のＮＨＫ大河ドラマべらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第３８回で、蔦重こと?江戸のメディア王?蔦屋重三郎（横浜流星）を取り巻く業界人が一堂に会し、「べらぼう」が乱発の珍しいシーンが描かれた。広間には、蔦重の同業である本屋から、板木屋に摺師、戯作者、絵師、狂歌師、そして「お久しぶりのこんな方々も」という「忘八」とも呼ばれる吉原女郎屋の旦那方もなぜか顔を揃えた。蔦重がかつて世話になり、廃業したとみられ