チリで行われているＵ―２０Ｗ杯は５日（日本時間６日）に１次リーグ全日程が終了し、１６強が出そろった。船越優蔵監督率いる日本は、１次リーグＡ組３連勝でトップ通過。８日（日本時間９日）に行われる決勝トーナメント１回戦でＥ組３位通過のフランスと対戦。フランスは今大会、１次リーグ初戦で南アフリカに２―１で勝利したが、２戦目で米国に０―３で完敗。ニューカレドニアとの最終戦に６―０で大勝したが、３チームが