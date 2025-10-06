◆米大リーグ地区シリーズ第２戦ブルージェイズ１３―７ヤンキース（５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）ブルージェイズのＴ・イエサベージ投手が５日（日本時間６日）、本拠地で行われたヤンキースとの地区シリーズ第２戦に先発し、５回１／３を投げて１１奪三振、無安打無失点の快投でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手を掛ける勝利にチームを導いた。試合後のヒーローインタビューに応じた有望株