【第40話】 10月5日 公開 価格：70ポイント 【拡大画像へ】 講談社は10月5日、志岐佳衣子氏によるマンガ「ぴゅあ0.01mm」第40話「ほしいもの」をヤンマガWebにて公開した。価格は70ポイント。 「ぴゅあ0.01mm」は、会社員・土屋新が同級生の日野あこと再会し関係を持ってしまうことから始まる、異色のラブコメマンガ。現在、ヤンマガWebでは全話が無料と待てば無料で公開さ