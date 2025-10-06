任期満了に伴う大分県の杵築市長選挙は5日、投票と開票が行われ現職の永松悟さんが4回目の当選を果たしました。 花束を手渡される永松氏 今回の杵築市長選は現職と新人あわせて4人が立候補し5日、投票と開票が行われました。 その結果、現職の永松悟さんが次点の候補の2倍近くとなる6319票を獲得し4回目の当選を果たしました、 ◆4回目の当選 永松悟さん「高齢者や障害がある人の足の確保が緊急を要する。それ