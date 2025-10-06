女優の本田翼（33）が6日に都内で行われた「ロンジン プリマルナ」発表記念イベントに出席。自身にとっての“お守り”を明かした。爽やかな淡いブルーのワンピースで登場。左手には、48粒のブルーサファイアが輝く約96万円のコレクション最高峰モデルを着用し、華やかさを際立てた。本田にとって時計は「お守りのような存在」。「自分に力をくれる」なくてはならないもので、普段から時計選びには気を配る。「人と話す時かな