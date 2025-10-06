立憲民主党の安住淳幹事長は6日、自民党の高市早苗総裁について「社会の分断を招きかねない言動が非常に気になる。首相になった時に、軌道修正するかどうか注目している」と国会内で記者団に語った。その上で、外国人政策などで対立をあおるようなら「一緒にできない」と述べた。自民と連立を組む公明党も、高市氏の靖国神社参拝や、外国人政策を注視している。安住氏は「とんとん拍子で連立合意にはならない。公明の出方一つ