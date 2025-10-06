自民党の麻生最高顧問は6日、国民民主党の榛葉幹事長と東京都内の事務所でおよそ20分会談しました。自民党の高市新総裁は、新政権発足にあたり連立の枠組み拡大に意欲を示していて、麻生氏と榛葉氏が今後の連携について、水面下での調整を行ったものとみられます。麻生氏は、岸田政権下で国民民主党と連立拡大を模索した経緯があります。自民党と国民民主党の連立拡大をめぐる協議は、麻生氏と榛葉氏を軸に展開していくものとみら