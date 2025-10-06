吉田鋼太郎（66）八木莉可子（24）が6日、都内で、ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」発表会に出席した。同社は「ファミマルベーカリー」から人気のパンの裏がフランスの伝統菓子クイニーアマン仕立てになった同シリーズ3種類を、明日7日から発売する。同商品のCMに登場する2人は一足先に味わい、“裏”食レポに挑戦した。八木は“感情表現豊かな食レポ”を披露。動作を交えつつ、「チーズケーキでありながらクイニー