宇多田ヒカルが、最新曲「Mine or Yours(Yaeji Remix)」を本日リリースした。◆宇多田ヒカル 動画本楽曲は、11月26日に発売が決定しているアナログレコード盤「Mine or Yours」より、先行配信としてリリースされたリミックス楽曲だ。楽曲を手掛けたのは、ソウルとニューヨークを拠点とするアーティスト / プロデューサー / ボーカリスト/ DJのYaeji（イエジ）。世界各国のフェスへの出演や、Boiler Roomへの出演、デビューアルバム