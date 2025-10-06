「登山計画書」にマイナンバーカードを活用する実証実験が、全国に先駆けて６日から県内で始まりました。デジタル庁が始めたのは、登山者が県内の山に登る際、事前にマイナンバーカードを使って「登山計画書」を提出してもらう実証実験です。この実証実験は全国に先駆けて行われ、県内の北アルプスや八ヶ岳連峰のあわせて23か所の山小屋に登山者の情報が共有されるということです。これまでの「登山計画書