Galileo Galileiが、NHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』オープニングテーマの「アマデウス」を10月6日にデジタルリリースした。◆Galileo Galilei 動画「アマデウス」は高校のオーケストラ部が舞台の作品である「青のオーケストラ」と、中学時代に吹奏楽部に所属していた尾崎雄貴（Vo, G）の記憶を重ね合わせて制作された書き下ろし楽曲。互いの才能へあこがれと同時に生まれる嫉妬心や悩み、迷い。誰よりも負けたくな