CENTが、10月7日より放送開始となるTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』のオープニングテーマ「yummy goodday」を10月8日に配信リリースすることを発表した。◆CENT 動画新曲「yummy goodday」の作詞はセントチヒロ・チッチが書き下ろし、作曲・編曲は岩崎慧（セカイイチ）が担当。CENTらしいポップで疾走感のある楽曲で、TVアニメのオープニングに相応しい高揚感に溢れる一曲となっているという。写真家・小林光大が撮影