純烈が、札幌・イオンモール札幌苗穂で「二人だけの秘密」リリースイベントを行い、ステージ上で『純烈15周年記念BOX純情烈将伝』を2026年1月14日に発売することを発表した。◆純烈 画像札幌は2014年にリリースしたシングル「スターライト札幌」が縁で札幌観光大使を務めており、ツアーでは毎年のように訪れていたが、フリースペースでのリリースイベントは2018年の「プロポーズ」以来7年ぶりとなる。リーダーの酒井一圭は、「コ