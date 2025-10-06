渡辺美里が、デビュー40周年を記念したベストアルバム『ULTRA POP』を12月24日にリリースすることを発表した。本発表は、全国ツアー＜渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025＞の大阪・NHK大阪ホール公演で行われた。公演中のMCで「嬉しいお知らせがあります。12月24日にデビュー40周年を記念して、ベストアルバムがリリースになります！」と観客に伝え、「きっと皆さんの知っている曲がたくさん入っていると思います