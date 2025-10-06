自民党の麻生太郎最高顧問は6日、国民民主党の榛葉賀津也幹事長と都内で会談した。高市早苗新総裁は周辺に、連立の拡大を視野に国民民主党と早期に政策協議を行いたい考えを示していて、これを受けた形で両党の幹部が早速、接触した形だ。会談では、今後の連携のあり方について意見交換したものとみられる。麻生氏と榛葉氏は先日も2人で会談を行っていて、榛葉氏が記者団に「漫画を借りに行った」とけむにまいていた。