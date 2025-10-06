◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)U-20ワールドカップは5日、グループリーグの全日程が終了。16チームが進めるノックアウトステージの対戦カードが決定し、日本はベスト8をかけてフランスと対戦します。5日は、E組とF組の最終節が行われ、E組では、2連勝で首位に立つアメリカが、南アフリカに1−2の敗戦。一方、フランスも6得点の快勝で3チームが勝ち点6で並びましたが、得失点差により1位アメ