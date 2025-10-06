対照的な歌声を持つヨミとカスカによるバーチャルガールズデュオVESPERBELLの最新曲「一閃」（いっせん）が、10月6日（月）24:00よりデジタルリリースされる。この楽曲は、同日25:30から放送がスタートするアニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』のオープニングテーマとして書き下ろされた作品で、これまでも彼女たちの世界観を支えてきたVEENAが作詞・作曲を担当しており、アニメ“ステつよ”の壮大