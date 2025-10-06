6日夜は「中秋の名月」です。日本の秋の風物詩「中秋の名月」。旧暦の8月15日夜に見える月のことで、2025年は6日夜にあたります。「中秋の名月」を愛でる習慣は平安時代に中国から伝わったと言われています。気になる6日夜の天気ですが、北海道や東北北部、北陸、近畿から九州、沖縄は晴れて、「中秋の名月」を見られる所が多くなりそうです。一方、関東や東海はくもりの予想。一部では雲の隙間から見られそうで、そのチャンスに期