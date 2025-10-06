ヤクルトは６日、太田賢吾外野手に来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。東京都内の球団事務所で取材に応じた太田は、今後について「一応現役続行で。トライアウトは受けないです。オファーがあればやりたい」と話した。ＮＰＢ球団にはこだわらないとした。今季は８月に１番打者を務めることもあった太田だが、若手の成長もあり「やっぱりシーズン終了時の成績では自分でも物足りないはわかっていたし、仕方ないっち