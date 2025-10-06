水上村の「母と子の農園」で、「どろんこ交流会」と題した稲刈り体験が行われました。参加したのは、熊本市の福田病院で生まれ、ことし小学1年生になった子どもとその家族およそ100人です。この体験会は今年で35年目となり、以前参加した子どもが親となり、母親と自分の子どもを連れて親子3世代で参加したという家族もいました。稲刈り後は、農園で収穫した新米で作ったおにぎりをおいしそうに頬張っていました。