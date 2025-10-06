「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が6日、ブログを更新。4日、投開票された自民党総裁選で、高市早苗・前経済安保担当相（64）が勝利した件をめぐり、私見をつづった。シルクは「党員票1位に従え。。とは自民重鎮麻生氏のお言葉。。選挙前夜に指令あり。。小泉氏なら、党は分裂し、衆院選でぼろ負けする。。高市氏なら、安倍路線の継続もできるし、自分の影響力も生きる。。自民の延命策ですね」と推測