女優・有村架純の姉でタレント・有村藍里が、6日までにエックスを更新。減量したことを明かし、ビフォーアフターショットを公開した。【写真】「1年かけて約10kg減量しました」有村藍里、ビフォーアフター妹・有村架純との姿も（9枚）8月18日に35歳を迎えた藍里。SNSには、美しさあふれる近影を度々投稿し、注目を集めている。今回は「1年かけて約10kg減量しました」と報告。ビフォーアフターショットを添えた。また、「