½÷Í¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¤¬5Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÃæÃ«Èþµª¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê¤Û¤«2Ëç¡ËÃæÃ«¤¬¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎSpring/Summer collection 2026¤Îµ®½Å¤ÊÑëÆá¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢11Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó