ICの数がスゴイ…長岡市の「西」にも開業新潟県長岡市とNEXCO東日本は2025年10月1日、同市で整備中の北陸道 大積PAに接続するスマートICの名称を、「長岡西大積スマートIC」に決定したと発表しました。【ICが多すぎる…】これが長岡の「新スマートIC」です（地図／画像）これに合わせ、大積PAの名称も「長岡西大積PA」に変更となります。長岡市の「西」に位置することを分かりやすくする狙いがあるということです。スマートI