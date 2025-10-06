MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』#5が3日にABEMAで放送された。#5には、スタジオゲストとしてグラビアアイドルでタレントやモデルとしても活躍する磯山さやかと、元テレビ東京アナウンサーの松丸友紀が登場。MC陣3名と共に、“女性の生きざま”を見届けた。【写真】「みんな綺麗」元テレ東・松丸友紀、美女すぎるアナウンサー仲間と3ショット『ダマってられない女たち』