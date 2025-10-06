蒼山怜が、9月30日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 蒼山怜©光文社/週刊FLASH 写真◎友野雄 「週刊FLASH」9月30日発売号©光文社/週刊FLASH レースクイーンやラウンドガールなどで活動する蒼山怜が「FLASH」に登場。初グラビアに挑戦し、身長174センチにHカップのバストという異次元のプロポーションを見せている。インタビューでは、グラビアに挑むにあたっての決意について語っている。 蒼山怜