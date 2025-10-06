大阪・関西万博会場内に設置されている巨大アート作品「問いかけられるネギ」の、群馬・下仁田町への譲渡セレモニーが６日、同館で行われた。４メートルの高さで、見る者を驚かせてきたネギ。アキナの秋山賢太は「でかっ！一度見たら忘れられないインパクト」と語り、山名文和も「下仁田町に行くのが一番いいと」うなずいた。アートディレクターのＭＡＳＡＲＵＯＺＡＫＩ氏は「何でここにあるのかっていうネギと向き合った