【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】前回は“陸” “海” “空”の傑作タフネスウォッチを取り上げたが、本記事では地球を飛び立ち“宇宙”をテーマとした注目モデルを厳選紹介。宇宙由来の高いデザイン性と機能性は必見だ！＊＊＊＜宇宙＞1. JAXAの新型補給機をイメージした限定モデルシチズン アテッサ「ACT Line JAXA LABEL HTV-X 限定モデル」（18万7000円）JAXAの新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」をイメージし