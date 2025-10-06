むすびめコミュニケーションクリエイツは、静岡第一テレビなど3社と合同で、静岡県内の企業を対象とした実践型セミナー「しずおかBizアカデミー 〜生成AIブートキャンプ〜」を開講します。2026年1月からスタートする第一期の受講生募集が開始され、AIの基礎から業務活用までを体系的に学べる機会を提供します。 むすびめコミュニケーションクリエイツ「しずおかBizアカデミー 〜生成AIブートキャンプ〜」 日程：20