東京都中小企業振興公社は、都内の中小企業者等を対象とした「令和7年度 シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業」のエントリーを2025年10月6日より開始しました。この事業は、展示会出展費用や印刷費などの販促経費の一部を助成し、シニア・福祉関連製品の販路開拓を支援するものです。 東京都中小企業振興公社「令和7年度 シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業」