韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政遂行支持率が53．5％となり、4週ぶりに反騰したという世論調査結果が6日、発表された。リアルメーターがエネルギー経済新聞の依頼で9月29日から10月2日まで、全国18歳以上の有権者2017人を対象に調査した結果、大統領の国政遂行に対する肯定的評価は53．5％だった。これは前週の同じリアルメーター調査より1．5ポイント上昇した数値で、肯定的評価は9月第1週（1〜5日）に56．0％を記録