◇現実版『イカゲーム』Kスタートアップ、創業者が再起不能に陥る理由は？「WeCrashed」、私たちはこうして崩壊した。「スタートアップ」という用語は、極めて低い成功確率を突破して高速成長を目指す企業を意味する。本来、成功するスタートアップはごく一部にすぎず、失敗するスタートアップの方が圧倒的に多くなるのは、ある意味当然のことだ。だからこそ、スタートアップがうまく誕生し、成長することと同じくらい、うまく終り