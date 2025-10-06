津軽海峡フェリー株式会社が、函館〜青森航路をお得に利用できるタイムセールを期間限定で実施します。2025年10月15日(水)12:00からWEB予約限定で、普通自動車での乗船が片道10,000円からとなるお得な企画です！ 津軽海峡フェリー「函館〜青森航路 期間限定タイムセール」  販売期間：2025年10月15日(水)12:00〜12月19日(金)17:00乗船対象期間：2025年11月5日(水)〜12月26日(金)ご乗船分まで対象航路：函館〜青森航