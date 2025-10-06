韓国の人気ボーイズグループB.A.Pのメインボーカルとして活躍した「デヒョン」が、ソロファンミーティングを大阪にて開催！2025年11月7日と9日の2日間にわたり、歌やトーク、ゲームなどファンとの交流を深めるスペシャルな企画が予定されています。 デヒョン ソロファンミーティング 日程：2025年11月7日(金)・11月9日(日)時間：各日 1部START 13:00／2部START 18:30会場：PLUSWIN HALL 大阪 (大阪府大阪市中央区