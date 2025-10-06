行き過ぎた繁殖によって増えたウサギが、伊那市の保健所に保護され、譲渡会が開かれました。５日に伊那市で行われたウサギの譲渡会。飼い主を求めていたのは、保護された48匹のウサギのうち22匹です。ウサギは伊那保健福祉事務所管内の一般家庭で多頭飼いされていましたが、動物愛護の観点から特例として保護されました。譲渡会は県内在住者を対象に行われ、集まった18組の参加者は、ウサギの飼い方について講習を受けました。保健