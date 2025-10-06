柿の産地として知られる岐阜県本巣市で、早生品種の柿の出荷が始まりました。 【写真を見る】柿シーズン到来！岐阜･本巣市で早生品種｢早秋｣｢太秋｣出荷始まる 猛暑で色づき遅れるも“例年よりも糖度高い” 本巣市では約300戸の農家が柿を栽培していて、甘みの強い「早秋」と水分の多い「太秋」が出荷の時期を迎えました。きょうはあわせて300キロが選果場に集められました。 ことしは猛暑の影響で色づきは遅れたものの、糖