男性ヒップホップグループ「RIPSLYME（リップスライム）」が、5日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。同時期にデビューした音楽グループを振り返った。1994年に結成し、2001年にメジャーデビューした「RIP SLYME」。ほぼ同時期にデビューした「ケツメイシ」について、RYO-Zは「最初に見た時は、ヒップホップ村に属してるかどうか、ちょっとあんまり分かってなくて」と告白。「ただめちゃくちゃ凄いから