「フェニックス・リーグ、ハンファ−阪神」（６日、アイビースタジアム）阪神の“開幕投手”は早川。７月１６日の中日戦で中継ぎとしてプロ初登板を果たすと、８月２７日のＤｅＮＡ戦でプロ初勝利。９月１９日の同戦で２勝目を挙げた。この一戦でも好投しＣＳに向けてアピールしたい。捕手は栄枝が務める。「４番・三塁」にヘルナンデス。３番は楠本、５番は前川が入る。「１番・二塁」は高寺で、二塁での先発出場はレギュラ