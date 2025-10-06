元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が５日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」で、同じ事務所の親友の父親が父代わりとなってくれたと感謝した。松岡は母子家庭。事務所に入ってからは、同い年の事務所の親友が家族ぐるみで気に掛けてくれたといい、その親友が井ノ原快彦だった。松岡は母子家庭だったことから、自分が「お父さんと呼ばれている人と接し方が分からなかった」というが、「井ノ原の家に遊びに行った時に、家族とご飯を食べる。松