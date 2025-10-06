「ア・リーグ・地区シリーズ、マリナーズ３−２タイガース」（５日、シアトル）マリナーズが競り勝って１勝１敗のタイとした。２−２の同点とされた直後の八回。１死走者なしからローリーが右へ二塁打。続くロドリゲスが左翼線にタイムリー二塁打を放ち１点を勝ち越した。打線は０−０の四回１死走者なしでポランコが左中間へ先制ソロ。六回にも左越えソロに２打席連続本塁打を放った。２−０の八回、この回からブラッシ